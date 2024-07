Toti: ex dirigente gruppo, ‘era Spinelli a disporre i bonifici’

agenzia

Lo ha detto alla Guardia di finanza durante la testimonianza

GENOVA, 22 LUG – “A disporre le erogazioni al Comitato di Giovanni Toti era direttamente Aldo Spinelli. Ricevetti da lui la disposizione di dare 40 mila euro nel 2021”. A dirlo, come emerge dalle carte dell’inchiesta, è Almanio Romano, allora capo dell’ufficio finanziario del Gruppo Spinelli, sentito come testimone dalla guardia di finanza nell’ambito dell’inchiesta che ha portato agli arresti domiciliari di Giovanni Toti. “Il commendatore mi disse di fare quattro bonifici da 10 mila euro” dalle varie società del Gruppo. “Ricordo che le operazioni finanziarie non erano state preliminarmente deliberate dal Cda ma si sono realizzate comunque per il potere di firma che ha Spinelli – si legge nel verbale -. Avevo comunicato al figlio Roberto delle disposizioni del padre manifestando alcune riserve. Lo stesso, pur manifestando delle riserve, si allineava alla volontà del padre e confermava di procedere secondo le modalità impartite. Non ricordo se anche qualche referente del fondo Icon avesse espresso riserve sulla fattibilità dell’operazione finanziaria o ne avesse avallato l’effettuazione”.

