Toti, Gdf acquisisce dichiarazioni Griffo a Report

agenzia

"Chiesi lavoro e Cianci mi disse di trovargli voti"

GENOVA, 15 NOV – La guardia di finanza di Genova ha acquisito la puntata di Report andata in onda il 27 ottobre. Le fiamme gialle si sono presentate negli uffici della Rai su ordine della procura. Gli inquirenti hanno chiesto in particolare tutta l’intervista a Carmelo Griffo, l’imprenditore calabrese indagato nell’inchiesta sul voto di scambio che ha coinvolto l’ex governatore Giovanni Toti e suoi ex consiglieri. “Non sono un mafioso, non sono un delinquente – dice Griffo nell’intervista – ma, dal 2000 in poi sono successe delle cose, gli investigatori mi hanno fatto passare per un ‘pluri-pluripregiudicato, un ‘ndranghetista”. Ai microfoni della trasmissione di Sigfrìdo Ranucci ha raccontato come avesse aiutato Domenico Cianci, consigliere regionale della Lista Toti, a recuperare qualche voto in cambio di un condominio da ristrutturare. “Io sinceramente ho chiesto lavoro – sono le esatte parole di Griffo – e lui mi ha detto che c’era la possibilità. Mi ha chiesto se gli trovavo qualche voto…”. Ma una volta eletto, Cianci “non si fa più vivo e non mantiene – a detta di Griffo – le promesse” di trovargli qualche lavoro”. I pm Federico Manotti e Luca Monteverde vogliono sentire tutta la registrazione. L’inchiesta, che vede indagato Toti, il suo allora capo di gabinetto Matteo Cozzani e altri, potrebbe essere chiusa tra fine anno e inizio 2025 quando verrà ultimata l’analisi dei telefonini e dispositivi elettronici sequestrati il 7 maggio.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA