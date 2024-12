Toti, giudice Genova ratifica patteggiamento

agenzia

A lavori socialmente utili,chiusa vicenda per Signorini-Spinelli

GENOVA, 18 DIC – Si è chiusa la vicenda giudiziaria per Giovanni Toti. Oggi, sette mesi dopo i suoi arresti domiciliari, l’ex governatore della Regione Liguria ha patteggiato due anni e tre mesi, convertiti in 1620 ore di lavori socialmente utili. Il giudice per l’udienza preliminare Matteo Buffoni ha ratificato quanto concordato tra Toti e la procura. I lavori socialmente utili verranno svolti presso la Lega italiana per la lotta ai tumori di Genova: si occuperà della comunicazione e risponderà al telefono per gestire le prenotazioni dei pazienti. Potrà fare anche più di 15 ore settimanali, avendo ricevuto una deroga, e non solo nel capoluogo ligure ma su tutto il territorio italiano. Oltre alla posizione di Toti si è chiusa anche quella dell’ex presidente dell’autorità di sistema portuale del Mar Ligure Occidentale Paolo Emilio Signorini (tre anni e cinque mesi e 28 giorni) e dell’imprenditore portuale Aldo Spinelli (tre anni e tre mesi). Toti è accusato di corruzione per l’esercizio della propria funzione e finanziamento illecito ai partiti.

