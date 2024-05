Toti: giunta Liguria va avanti, approvata delibera su energia

agenzia

Riunione in Piazza De Ferrari senza il presidente

GENOVA, 11 MAG – Nonostante il presidente Toti sia sospeso dalla carica a seguito dell’arresto, la Regione Liguria prosegue la sua attività amministrativa con alla guida il vicepresidente Alessandro Piana che lo sostituisce temporaneamente. Oggi Piana ha riunito la Giunta in una seduta operativa dove, tra le altre, è stata approvata la proposta di ‘Pear 2030’, elaborata dal settore regionale dell’Energia con la collaborazione di Ire. “Il Piano Energetico Ambientale Regionale è lo strumento con cui l’amministrazione, in sinergia con gli obiettivi della programmazione dei fondi europei PR FESR 2021-2027, definisce la politica energetica regionale al 2030” spiega la Regione. “Un passaggio importante per definire la strategia energetica che intende perseguire Regione Liguria da qui ai prossimi anni – spiega l’assessore regionale allo Sviluppo economico e all’Energia Alessio Piana -. L’obiettivo, come diciamo da tempo, è quello di aiutare imprese ed enti locali a ridurre le emissioni e a contenere i costi energetici. E per farlo, abbiamo individuato tre pilastri di sviluppo energetico: l’efficientamento, le energie rinnovabili e l’innovazione tecnologica. Le misure che abbiamo già iniziato ad attivare con la programmazione Fesr 2021-2027 e che continueremo a proporre con le prossime sono già orientate verso questa direzione. A seguito di questa approvazione tutti i portatori di interesse potranno approfondire i contenuti e formulare osservazioni in merito”. Tra gli obiettivi c’è l’efficientamento, attraverso interventi di efficienza energetica nei settori residenziale, terziario, imprese e cicli produttivi, per arrivare a un consumo finale totale al 2030 pari a circa 1.373 ktep, corrispondente a una riduzione di 149,95 ktep rispetto ai 1.523 ktep del 2016. Previsti anche interventi sulle energie rinnovabili, “con cui si intende conseguire un aumento produttivo di circa 491 ktep al 2030, equivalente a un aumento di potenza totale installata pari a 1.191 MW rispetto al 2021”; e piani di innovazione tecnologica, “filone con cui si vuole promuovere e sostenere lo sviluppo e l’utilizzo di nuove tecnologie e di nuovi vettori a basso o nullo tenore di carbonio, “come energia da moto ondoso, eolico off-shore galleggiante, nucleare di nuova generazione, idrogeno”. Parte ora la consultazione pubblica per trasmettere osservazioni ed esprimere pareri. A questa procedura seguirà poi quella di valutazione dei pareri pervenuti, anche dalle istituzioni, che avrà la durata massima di 90 giorni. L’iter si concluderà poi con un ulteriore passaggio in giunta regionale, prima della votazione in consiglio regionale.

