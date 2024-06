Toti ha votato nel seggio di Ameglia

agenzia

Accompagnato dalla Gdf, è rientrato a casa subito dopo il voto

GENOVA, 09 GIU – Il governatore della Liguria Giovanni Toti, agli arresti domiciliari per corruzione, falso e voto di scambio, è stato accompagnato stamani dalla Guardia di Finanza al seggio allestito al plesso scolastico don Celsi di Amelia per votare per le Europee. Toti, in abito blu scuro e senza cravatta, ha eseguito le operazioni di voto ed è stato riaccompagnato nella sua abitazione di Ameglia, a poche centinaia di metri dal seggio.

