Toti indagato per truffa ai danni dello Stato

agenzia

Assessore Giampedrone coindagato

ROMA, 10 MAR – L’assessore regionale alla protezione civile Giacomo Giampedrone e l’ex governatore Giovanni Toti sono indagati per truffa ai danni dello Stato. La vicenda, secondo quanto riportato dal Secolo XIX on line, riguarderebbe un contratto, prima da co.co.co e poi da dipendente, fatto con soldi pubblici a Davide Marselli gestore dello stabilimento balneare San Marco di Ameglia, che Giampedrone e Toti frequentano, secondo l’accusa, gratuitamente. Il fascicolo era stato aperto a Spezia in concomitanza con l’inchiesta che un anno fa aveva portato ai domiciliari l’allora presidente della Regione per corruzione.

