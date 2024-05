Toti: legale, ‘stiamo valutando quando depositare istanza’

agenzia

Savi, 'primo passaggio è capire posizione pm'

GENOVA, 24 MAG – “Stiamo ancora decidendo se depositare istanza di revoca dei domiciliari oggi o nei prossimi giorni”. Lo ha detto il legale di Giovanni Toti, il governatore della Liguria ai domiciliari per corruzione e falso, prima di entrare a palazzo di giustizia. Toti è stato interrogato ieri sera per otto ore dai magistrati Luca Monteverde e Federico Manotti con il procuratore aggiunto Vittorio Ranieri Miniati. “Vogliamo sondare anche i pubblici ministeri. Il primo passaggio è capire la loro posizione. Le cose, nei processi penali, non vanno fatte di fretta ma con calma – ha concluso Savi -. In questi casi la fretta non porta mai a cose buone”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA