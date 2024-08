Toti, non ho intascato un euro, sono più povero di 9 anni fa

agenzia

GENOVA, 02 AGO – “Non ho intascato un euro per me stesso o per la mia famiglia. Anzi sono orgoglioso di dire che sono assai piu’ povero di nove anni fa quando facevo il direttore e nonostante gli emolumenti che spettano a un presidente di regione non siano bassi”. Ci ha tenuto a chiarirlo l’ex presidente ligure Giovanni Toti durante una conferenza stampa dopo un incontro con i componenti della sua lista civica in un albergo a Genova. “Qui stiamo parlando di un collegamento con la attività politica”.

