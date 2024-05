Toti, ‘ogni euro incassato è stato destinato alla politica’

agenzia

Memoria ai Pm: 'Ogni datazione accredita con metodi tracciabili'

GENOVA, 23 MAG – “Ogni euro incassato ha avuto una destinazione politica: nessun contributo ha prodotto arricchimento o utilità personale a me, agli altri appartenenti al mio partito o a terzi privati”. Così il governatore Giovanni Toti nella memoria consegnata ai pubblici ministeri al termine dell’interrogatorio tenuto nella caserma della Gdf. “Ogni dazione di denaro – ha aggiunto – è stata accreditata con metodi tracciabili e rendicontata. Del pari tutte le spese sostenute sono state rendicontate e pubblicizzate in termini di legge e anche oltre. I bilanci e i rendiconti sono stati (e sono ancora) pubblicati sui siti internet delle organizzazioni politiche a mio sostegno”. Toti sottolinea anche nell’ordinanza di custodia cautelare “così come nell’intero impianto accusatorio si analizza solo una limitatissima parte dei rapporti tra amministrazione, Presidente, e mondo del lavoro e delle imprese. E di tale limitatissima parte si fa paradigma per tutto il resto”. “Al contrario, l’atteggiamento e l’animus dei rapporti e dei contesti analizzati – sottolinea – dovrebbe invece essere esaminato e interpretato alla luce della generalità e molteplicità dei rapporti di un lunghissimo periodo”.

