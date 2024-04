Toti, per Tricapodanno totale trasparenza e regolarità procedure

agenzia

Presidente, apprendiamo da giornali di nuova indagine

GENOVA, 17 APR – “Per l’ennesima volta apprendiamo da fonti giornalistiche, ormai a distanza di 14 mesi dalle ultime notizie che parlavano della prima indagine sul Tricapodanno 2022/2023, che esiste una nuova indagine della Corte dei Conti sulle spese sostenute per la festa organizzata in piazza De Ferrari da Mediaset il 31 dicembre. Non possiamo che ribadire la totale trasparenza e regolarità, peraltro verificabile da atti totalmente pubblici, di tutte le procedure”. Così il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti in merito all’indagine della Corte dei Conti sui costi dell’ultimo Tricapodanno. “Tra l’altro l’evento, che rivendichiamo con orgoglio, ha avuto un successo enorme di cui è bene ricordare i numeri: 2,6 milioni di spettatori e il 18,5% di share. Un investimento che quindi è andato ben oltre le più rosee aspettative e che si è rivelato ancora una volta coerente e particolarmente efficace per la promozione della Liguria, che in quell’occasione ha avuto un ritorno importante raggiungendo un pubblico nazionale e internazionale” ha aggiunto Toti.

