Toti: Piana, mozione di sfiducia non passerà maggioranza è coesa

agenzia

'La nostra Giunta è impegnata a lavorare, a partire dal Pnrr'

GENOVA, 02 GIU – “La nostra Giunta è impegnata a lavorare. Ci sono partite importanti su cui siamo focalizzati, a partire dal Pnrr, i cittadini lo sanno e sono al nostro fianco perché riconoscono l’impegno profuso in questi nove anni. La mozione di sfiducia di martedì non passerà perché tutta la maggioranza è coesa”. Lo dichiara il presidente ad interim della Regione Liguria Alessandro Piana a margine delle iniziative organizzate a Genova per la Festa della Repubblica. Piana fa riferimento alla mozione di sfiducia contro il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti, agli arresti domiciliari dal 7 maggio scorso, presentata in Consiglio regionale dai gruppi Pd, Lista Sansa, M5S e Linea Condivisa.

