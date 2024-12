Toti: procuratore Piacente, non è stata indagine lunga

agenzia

"In poco più di 7 mesi applicazione della pena"

GENOVA, 18 DIC – “A dicembre 2024, in poco più di sette mesi dall’applicazione della misura abbiamo una sentenza di applicazione della pena, che non è ancora definitiva e quindi vale la presunzione di non colpevolezza . Non si può parlare di tempi eccessivamente lunghi”. Così il procuratore capo di Genova Nicola Piacente dopo il patteggiamento di Giovanni Toti. “Siamo arrivati alla celebrazione di un processo non lungo e senza con ulteriori situazioni di disagio anche per gli imputati o di particolare impegno per collegio giudicante” continua Piacente.

