Toti, sindaco Genova ‘spero di tornare a lavorare con lui’

agenzia

Bucci, 'finanziamenti a me? non mi ha chiesto nulla nessuno'

GENOVA, 10 MAG – “Spero di tornare a lavorare con Toti”. Così Marco Bucci, sindaco di Genova, in una lunga intervista al direttore di Telenord Giampiero Timossi. “Non vedo l’ora – aggiunge – che finisca questa storia, anche per me oltre che per lui”. Il sindaco non entra nel merito dell’inchiesta della Procura di Genova, che ha portato agli arresti il governatore Giovanni Toti e l’imprenditore Aldo Spinelli, mentre l’ad Iren (sospeso) Paolo Emilio Signorini ha subito la misura della custodia in carcere. Bucci tuttavia smentisce di aver ricevuto finanziamenti (“A me non ha mai chiesto niente nessuno”), anche in merito alla questione del tabellone di Terrazza Colombo e della sponsorizzazione Esselunga: “Non ne avevo la più pallida idea”. A proposito di Signorini e degli addebiti a carico dell’ex presidente del porto, “se fossero veri sarebbe un grosso problema”. Sull’indicazione di Signorini per Iren, Bucci dice che “in Iren ha fatto un ottimo lavoro” e controbatte ai rilievi dell’opposizione: “Facile oggi dire che non sia stato un nome giusto, ma allora dico: dammi un altro nome. L’opposizione mi dia delle idee e io le porto avanti, così come per i depositi chimici. In sette anni non mi è stata indicata un’alternativa”.

