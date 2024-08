Toti: Spinelli torna libero ma ha interdittiva per un anno

agenzia

Pm favorevoli ma col vincolo di non occuparsi delle aziende

GENOVA, 05 AGO – Torna libero, dopo tre mesi passati agli arresti domiciliari, l’imprenditore portuale Aldo Spinelli. L’uomo, per la procura, è il grande corruttore di Giovanni Toti, l’ex presidente della Regione Liguria tornato libero la scorsa settimana dopo le dimissioni. Il giudice per le indagini preliminari Paola Faggioni ha però disposto l’interdittiva per Spinelli senior per 12 mesi. Gli stessi pm Federico Manotti e Luca Monteverde avevano dato il via libera alla libertà ma vincolata al divieto di occuparsi delle aziende: parere favorevole arrivato dopo che Spinelli aveva ceduto, tramite donazione, l’usufrutto delle sue quote di maggioranza della holding al figlio Roberto (anche lui indagato e sottoposto a interdittiva).

