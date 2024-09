agenzia

Anas, grandi flussi verso Nord, 2,6 milioni di auto lungo la A2

ROMA, 01 SET – Traffico intenso nell’ultimo weekend di rientro dalle vacanze, con grandi flussi in direzione Nord, segnala Anas. Rispettate dunque le previsioni da bollino rosso. La circolazione è risultata in diminuzione del 5% circa rispetto a quella dello scorso fine settimana con una concentrazione di veicoli circolanti in particolare nelle ore diurne tra le 8 e le 18. I transiti registrati dalla rete di sensori di rilevamento traffico distribuiti lungo la A2 Autostrada del Mediterraneo sono stati oltre 2,6 milioni (-13% rispetto allo scorso fine settimana). Ancora elevata la mobilità di rientro, con traffici in direzione nord maggiori dell’80% rispetto alla direzione sud. Come di consueto, traffico particolarmente intenso sulla tratta nord della A2, con circa 167.000 veicoli transitati presso Baronissi e 154.000 all’innesto con l’A3, fino ad arrivare ai circa 255.000 di Pontecagnano Faiano, risultata la tratta più carica dell’intera infrastruttura. In leggera diminuzione (-4%) anche il traffico lungo la SS16 Adriatica rispetto a quello dello scorso fine settimana, con meno di 2 milioni di transiti registrati dai sensori distribuiti lungo i suoi 1000 km. Lungo la costa tirrenica rispetto al precedente weekend i transiti risultano sostanzialmente stabili lungo la Aurelia (oltre 784.000), in aumento del +8% lungo la Pontina (con 686 mila transiti registrati).

