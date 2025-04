Traffico internazionale di droga, 5 arresti vicini a Lucci

agenzia

Da cellulari sequestrati a dicembre le nuove misure cautelari

MILANO, 04 APR – La Polizia di Stato, coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia della Procura della Repubblica di Milano, questa mattina ha eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere a carico di 5 persone per associazione a delinquere finalizzata al traffico internazionale di stupefacente (cocaina, hashish e marijuana). I provvedimenti restrittivi si aggiungono a quelli già eseguiti il 17 dicembre 2024, che avevano colpito, tra gli altri il capo ultras Luca Lucci. L’ordinanza dello scorso dicembre aveva già riconosciuto la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza nei confronti di 22 indagati, tra i quali alcuni vertici della curva sud milanista, ma aveva applicato la misura cautelare solo a 8 soggetti, per carenza di esigenze cautelari nei confronti degli altri. La rivalutazione di tali esigenze e la conseguente applicazione della misura cautelare a carico degli arrestati di oggi – spiega ancora la Polizia – si fonda sugli ulteriori approfondimenti investigativi condotti e in particolare dall’analisi dei cellulari sequestrati lo scorso 17 dicembre. La ricostruzione della struttura dell’organizzazione è avvenuta attraverso una meticolosa analisi e attività di riscontro delle comunicazioni intrattenute dagli indagati con piattaforme criptate individuate dagli investigatori della Squadra Mobile ed acquisite dall’Autorità giudiziaria italiana, con il coordinamento di Eurojust ed Europol.

