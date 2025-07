Traffico internazionale droga, latitante estradato in Italia

agenzia

Ricercato dallo scorso anno, 33enne albanese era negli Emirati

MILANO, 05 LUG – Fatjon Gjonaj, latitante albanese di 33 anni accusato di associazione per delinquere finalizzata al traffico internazionale di stupefacenti, è stato estradato in Italia dagli Emirati Arabi. Era ricercato dal dicembre dello scorso anno, su disposizione del gip di Milano all’esito di indagini condotte dagli agenti della Polizia di Stato della Squadra Mobile milanese e coordinate dalla Direzione Distrettuale Antimafia della Procura della Repubblica di Milano. La misura restrittiva si inserisce nelle indagini conseguenti all’agguato nei confronti di Enzo Anghinelli, all’epoca ritenuto il ‘signore della cocaina a Milano’, avvenuto la mattina del 12 aprile del 2019. Un tentato omicidio per il quale sono già stati condannati in primo grado il presunto mandante e il presunto autore materiale. Lo scorso 3 giugno, Fatjon Gjonaj, alias ‘Don Bobi’ è stato localizzato e tratto in arresto, a fini estradizionali, dalla Polizia degli Emirati arabi. Alla sua cattura si è giunti al termine di una complessa indagine svolta attraverso la collaborazione del Servizio Centrale Operativo, del Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia e la fattiva azione sui rispettivi territori esteri degli Esperti per la Sicurezza in Albania e negli Emirati Arabi Uniti. Nell’ambito dello stesso procedimento penale, il 17 dicembre 2024 e il 4 aprile 2025 erano già stati tratte in arresto 12 persone.

