Traforo del Gran San Bernardo, riapertura ancora da definire

agenzia

Lavori in corso dopo una valanga su una vicina galleria svizzera

AOSTA, 26 APR – Tempi ancora incerti per la riapertura del traforo del Gran San Bernardo, chiuso dal 17 aprile scorso: in Svizzera, sull’A21, sono ancora in corso i lavori a monte della galleria Les Toules, danneggiata da una valanga caduta nove giorni fa. Lo stop al transito in questa infrastruttura rende inaccessibile il vicino tunnel italo-svizzero. Ieri si sono conclusi i lavori di riparazione dell’infrastruttura in territorio elvetico, ma “dureranno alcuni giorni” le “operazioni di sgombero per ridurre l’elevato rischio di caduta massi lungo il pendio valanghivo”. Lo comunica l’ufficio federale svizzero delle strade. “A causa dei danni al bosco di protezione e alle strutture paramassi sul pendio della montagna – specifica l’ente elvetico in una nota – il pericolo di caduta di ammassi rocciosi è molto più elevato rispetto a prima dell’evento”. Ieri sono state avviate “le necessarie operazioni di messa in sicurezza e sgombero materiale, che continueranno nel fine settimana”. “Durante lo svolgimento dei lavori, non essendo garantita la sicurezza operativa della galleria Les Toules, la A21 deve rimanere chiusa al traffico fino a nuove disposizioni. Allo stato attuale, non è possibile stabilire la data di riapertura”. “All’inizio della prossima settimana, a seconda dello stato di avanzamento degli interventi di stabilizzazione del pendio roccioso” l’ufficio federale, “con l’ausilio di esperti esterni, potrà rivalutare la situazione e fornire nuove informazioni sugli sviluppi”.

