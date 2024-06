Traforo del Monte Bianco riaperto dopo un guasto a un veicolo

agenzia

Stop di 45 minuti, 28 persone sono dovute andare nei rifugi

AOSTA, 24 GIU – Poco dopo le 11.30 la circolazione di tutti i veicoli al Traforo del Monte Bianco è stata interrotta nelle due direzioni a causa di un guasto del sistema frenante di un carrello trainato da un veicolo leggero. Il problema è stato registrato all’interno della galleria, all’altezza della piazzola di sosta numero 36, a circa 500 metri dall’uscita italiana. Il guasto – fa sapere in una nota Geie-Tmb, gestore del traforo – ha generato una leggera emissione di fumo. In applicazione delle procedure di sicurezza, gli operatori della postazione di controllo e comando “hanno immediatamente provveduto a chiudere gli ingressi esterni e a bloccare il flusso dei veicoli all’interno del traforo mediante l’accensione dei semafori rossi e l’abbassamento delle barriere di traffico disposte ogni 600 metri”. Quindi “i servizi di sicurezza interni del Tmb-Geie che presidiano in permanenza il Traforo del Monte Bianco sono immediatamente intervenuti sul luogo dell’evento a bordo dei veicoli in dotazione attrezzati per la lotta contro l’incendio, al fine di procedere alle operazioni di verifica e messa in sicurezza del veicolo. In applicazione delle vigenti procedure è stato richiesto l’intervento dei servizi pubblici di soccorso; il loro ingresso in galleria non si è tuttavia reso necessario”. Le 28 persone a bordo degli altri veicoli presenti all’interno del traforo sono state invitate a raggiungere i luoghi sicuri e sono state assistite dagli operatori e dalle le squadre di sicurezza. Alle 12.14, al termine delle operazioni di evacuazione del mezzo in avaria, la circolazione è stata ripristinata regolarmente nei due sensi di marcia.

