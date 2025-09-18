Traforo Frejus chiuso ai tir per incidente in Francia

agenzia

Possono transitare solo le auto in direzione Italia-Francia

TORINO, 18 SET – Il traforo del Frejus è attualmente chiuso ai tir a causa di un incidente stradale accaduto questa mattina sul versante francese che ha coinvolto quattro mezzi pesanti davanti alla rampa di accesso. Lo comunica la prefettura della Savoia. Il collegamento è aperto solo ai veicoli leggeri in direzione Italia-Francia. Sono in corso le operazioni di rimozione dei camion incidentati.

