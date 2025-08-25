agenzia
Traforo Gran S.Bernardo chiude notte del 2/9 per esercitazione
Riapertura prevista all'una del mattino di mercoledì 3 settembre
AOSTA, 25 AGO – Il traforo del Gran San Bernardo, che collega l’Italia con la Svizzera, rimarrà chiuso dalle 20 di martedì 2 settembre all’una del mattino di mercoledì 3 settembre per un’esercitazione binazionale di sicurezza. I veicoli leggeri e gli autobus potranno eventualmente transitare attraverso il Colle del Gran San Bernardo.
