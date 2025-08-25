Traforo Monte Bianco chiuderà dal primo settembre al 12 dicembre

agenzia

Difficile transito transalpino verso Francia e Svizzera

AOSTA, 25 AGO – Il Traforo del Monte Bianco rimarrà completamente chiuso per interventi di manutenzione straordinaria dalle ore 17 di lunedì primo settembre alle 17 di venerdì 12 dicembre. Lo ha confermato oggi, in una nota, il Geie Tmb che gestisce l’impianto. L’interruzione renderà possibile la realizzazione del secondo ‘cantiere-test’ di risanamento della volta su due tratti, per un totale di 254 metri, che fa seguito al primo cantiere-test realizzato nell’autunno del 2024. Nel periodo autunnale si preannuncia una complicata viabilità transalpina, soprattutto attraverso la Valle d’Aosta, considerato che il colle del Piccolo San Bernardo (Italia-Francia) chiuderà al traffico dal 22 settembre per lavori straordinari sulla Strada Dipartimentale lato Francia. Inoltre, il Traforo del Gran San Bernardo (Italia-Svizzera) sarà chiuso durante 9 notti, ripartite tra il 25 agosto e il 21 ottobre, a causa della chiusura della strada cantonale svizzera A21 per lavori di riparazione della galleria Les Toules, danneggiata in primavera da una valanga.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA