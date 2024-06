Tragedia a Senigallia, uccide la madre e si suicida

Marche

Gli avevano tolto il porto d'armi per i problemi psichici

Si è consumata nell’arco di poche ore la tragedia in una abitazione nell’estrema periferia nord di Senigallia (Ancona) dove un figlio, instabile, con problemi psichici e alcuni ricoveri alle spalle, ha ucciso l’anziana madre 73enne. Dopo aver sparato alla madre ha avvertito uno dei due fratelli del suo gesto. A dare l’allarme un vicino che sentito il colpo di pistola. Bisognerà capire come mai aveva una pistola. Il porto d’armi infatti gli era stato revocato due anni fa alla luce dei problemi psichici manifestati. Per una manciata di ore attorno all’edificio, una casa di colore giallo al confine della città, in un contesto marginale, vicino alla linea ferroviaria adriatica e la spiaggia, proprio al confine con la provincia di Pesaro Urbino, c’è stato il coprifuoco.