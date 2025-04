Tragedia ad Alghero, pensionato cade sugli scogli e muore

agenzia

La vittima, 79 anni, stava facendo una passeggiata con gli amici

ALGHERO, 20 APR – Tragedia nella tarda sera di ieri ad Alghero. Un uomo di 79 anni è morto dopo essere caduto mentre passeggiava sulla scogliera ai piedi del Lungomare Dante. Secondo le informazioni raccolte dalla polizia di Stato, l’uomo era in compagnia di alcuni amici e sarebbe scivolato sugli scogli sbattendo la testa. Sono stati chiamati immediatamente i soccorsi, ma l’equipe del 118 arrivata sul posto non ha potuto fare nulla per salvargli la vita.

