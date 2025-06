Tragedia dopo un tuffo in piscina: morto un bambino di sei anni di origini tedesche

Nel Ferrarese

E in questa giornata nera è morto anche un bimbo di 6 anni di origini tedesche dopo un tuffo in piscina a Lido Nazioni, nel Ferrarese, all’interno del camping Tahiti. Il decesso poco dopo l’arrivo in ospedale dove era stato trasportato in elicottero in codice di massima urgenza. Sul posto, oltre agli operatori sanitari, anche i carabinieri della stazione di Comacchio. Anche in questo caso non è chiaro se si sia trattato di un principio di annegamento oppure di malore in piscina a causa di una congestione. È stata disposta l’autopsia.