Tragedia in Valtellina, un’escursionista precipita e muore

agenzia

La donna aveva 50 anni, inutili i soccorsi

Un’escursionista di 50 anni, originaria di Morbegno e residente a Tartano (Sondrio), è morta precipitando per una trentina di metri lungo il Pizzo Scala, in Val Tartano, sulle Orobie, in Valtellina. L’allarme è stato lanciato in mattinata. Subito sul posto, a 2380 metri di quota, è giunto l’elisoccorso di Bergamo, mentre pronti ad intervenire, in piazzola, a Morbegno, due tecnici del Sagf Soccorso alpino della Guardia di finanza di Sondrio e quattro tecnici del Soccorso alpino civile. I traumi riportati dall’escursionista, però, sono stati fatali.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA