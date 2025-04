Traghettopoli, viaggi gratis anche a ex governatore Solinas

agenzia

Non è indagato. Nelle carte figura anche la moglie

GENOVA, 27 APR – C’è anche l’ex presidente di Regione Sardegna Christian Solinas tra i beneficiari dei viaggi gratis a bordo delle navi di Tirrenia-Cin. E’ quanto emerge dalle carte dell’inchiesta sui biglietti dei traghetti regalati a ufficiali della capitaneria di porto. Solinas, non indagato, avrebbe viaggiato per venire al Salone nautico a Genova nel 2023. Nell’elenco figura anche la moglie dell’ex governatore, emerge dall’inchiesta coordinata dal pm Walter Cotugno. Secondo gli investigatori, le compagnie del gruppo Onorato avrebbero regalato, in sei anni, quasi 34 mila biglietti. Prova, per la procura, di un “meccanismo corruttivo impressionante”, che coinvolge ufficiali “strategici” per le compagnie. Fra i beneficiari ci sono anche il comandante generale Nicola Carlone e Roberto Isidori, vicecapo di gabinetto di Matteo Salvini. Ma anche il comico Beppe Grillo, e il figlio Ciro, neppure loro indagati. Per gli investigatori molti biglietti regalati erano “correlati inequivocabilmente” a trattamenti di favore. Tra i fruitori appartenenti alle capitanerie di porto e forze dell’ordine, due magistrati e funzionari pubblici. Tra le persone indagate anche Achille Onorato che alcuni giorni fa si è avvalso della facoltà di non rispondere davanti al pm. Per lui non è stata chiesta alcuna misura. Nel filone principale, che vede coinvolti vertici e dipendenti delle compagnie e ufficiali della capitaneria, il pm ha chiesto due arresti domiciliari e 11 interdittive. Mercoledì la giudice per le indagini preliminari Silvia Carpanini finirà gli interrogatori preventivi e poi deciderà se accogliere le richieste della procura. Indagando è nato il secondo filone che vede coinvolte una quarantina di persone.

