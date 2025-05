Tram tampona autobus in centro a Milano, 5 feriti lievi

agenzia

Coinvolto pullman turistico, due persone portate in ospedale

MILANO, 24 MAG – Un tram ha tamponato un autobus turistico nel centro di Milano, in via Boccaccio, zona Cadorna, intorno alle 13.30. Cinque persone sono rimaste ferite, in maniera lieve, nello scontro. Sul posto sono intervenuti i vigili urbani e i soccorritori del 118. Due persone sono state portate all’ospedale Gaetano Pini in codice verde, mentre altre tre sono state controllate sul posto.

