Tramvia deragliata, traffico in tilt a Firenze

agenzia

Code in varie parti città. Gru al lavoro per rimuovere convoglio

FIRENZE, 09 GEN – Traffico in tilt a Firenze in seguito allo scontro tra un’auto e un tram, che ha causato il deragliamento di due vagoni del convoglio e la conseguente chiusura di viale Fratelli Rosselli, una delle principali arterie cittadine. Lunghe code si sono registrate in varie parti della città, con i vigili urbani impegnati a deviare il flusso dei veicoli. Traffico bloccato, nella zona dell’incidente, ma anche in San Jacopino, Porta al Prato, Ponte alle Mosse, viale Redi, viale Corsica, e nella zona del ponte alla Vittoria dove i vigili urbani cercano di dirottare i veicoli su via delle Porte Nuove. Per alleggerire la circolazione il Comune ha deciso di aprire la Ztl in modo da mettere a disposizione itinerari alternativi. “La gru per rimuovere il tram è arrivata, il lavoro è in corso – ha spiegato il comandante della polizia municipale Francesco Passaretti -. La situazione più complessa è alla Fortezza che risulta bloccata. Per questo abbiamo scelto di aprire la Ztl, per cercare di decongestionare il traffico ma è evidente che si è creato un tappo di macchine subito dopo l’incidente. Adesso la situazione sta lentamente migliorando, ma ci vorrà del tempo”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA