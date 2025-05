Trapianti, a Pisa in aprile azzerata la mortalità nelle liste

agenzia

Ghinolfi, con 20 interventi, +11% da inizio 2025

PISA, 12 MAG – Dal primo aprile al primo maggio sono stati eseguiti 20 trapianti di fegato dall’Azienda ospedaliero-universitaria pisana e, per tre volte nell’arco di cinque giorni, ne sono stati eseguiti tre al giorno. Lo ha reso noto la stessa Aou Pisa facendo il punto sull’ultimo mese di attività. “Dall’inizio dell’anno sono stati già 65 i trapianti di fegato eseguiti in Aou pisana con un incremento dell’11% rispetto allo scorso anno, un risultato che ha permesso al momento di azzerare la mortalità in lista di attesa”, ha spiegato Davide Ghinolfi, facente funzione di direttore dell’Unità operativa di Chirurgia epatica e del trapianto di fegato. Ghinolfi ha sottolineato che “fare 20 trapianti in un mese, di cui nove in soli tre giorni, richiede una dedizione totale da parte di varie equipe, animate da una grande motivazione etica e professionale, che ci fa sentire tutti parte di un sistema sanitario universalistico che garantisce a tutti prestazioni di altissimo livello come queste senza alcun costo per il paziente”. “Voglio perciò ringraziare – continua – tutti i professionisti, senza dimenticare l’Organizzazione Toscana Trapianti e il Centro regionale per l’allocazione di organi e tessuti con cui lavoriamo a stretto contatto e che organizzano giornalmente questa macchina molto complessa”.

