Trapianto di fegato salva una giovane dopo colpo di calore

agenzia

Insufficienza epatica fulminante a 26 anni al sole in campagna

TORINO, 07 AGO – Un colpo di calore ha messo in pericolo una giovane di 26 anni, salvata con un trapianto di fegato in super-urgenza all’ospedale Molinette della Città della salute di Torino. La ragazza, della zona di Alba (Cuneo), è stata colta da malore vicino alla sua casa di campagna durante una mattina di sole rovente. Trovata incosciente dai familiari sotto un albero, è stata portata in urgenza all’ospedale di Verduno l’ospedale di Verduno (Cuneo) e aveva una temperatura interna di 41 gradi. Stabilizzate le funzioni vitali, si è presentata però un’insufficienza epatica fulminante, che ha reso necessario il trapianto. L’intervento di elevata complessità chirurgica, durato circa otto ore, è stato eseguito dal direttore del Centro trapianto di fegato e neo-direttore del dipartimento Trapianti della Città della salute di Torino, Renato Romagnoli, e dalla sua équipe. A meno di quattro giorni di distanza le condizioni della paziente sono in rapido miglioramento e si sta progressivamente risvegliando nella terapia intensiva, diretta da Roberto Balagna.

