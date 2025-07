Trasferita la detenuta trans che denunciò stupro a Ferrara

agenzia

Intanto la Procura sta indagando sulla vicenda

BOLOGNA, 05 LUG – È stata trasferita la detenuta trans che nei giorni scorsi aveva denunciato uno stupro in carcere a Ferrara. Ne dà notizia il Resto del Carlino di Ferrara, che aveva sollevato il caso. Il dipartimento dell’amministrazione penitenziaria, infatti, con un atto urgente, ha previsto di trasferirla da Ferrara a Belluno che è una delle sei strutture penitenziarie italiane che ha una sezione dedicata ai detenuti transgender. La detenuta, 45 anni, italiana, era arrivata a marzo all’Arginone di Ferrara, che è un carcere solo maschile. Ben presto la sua vita si era trasformata in un incubo con minacce e molestie. Lo stupro sarebbe avvenuto a metà giugno in una cella, da parte di quattro detenuti. Sull’episodio la procura di Ferrara ha aperto un fascicolo per violenza sessuale contro ignoti.

