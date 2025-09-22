Trasferito da Terni a Rebibbia l’ex Nar Gilberto Cavallini

agenzia

Da poco gli è stata revocata la semilibertà

TERNI, 22 SET – E’ stato trasferito dal carcere di Terni a quello di Rebibbia, a Roma, l’ex Nar Gilberto Cavallini, 73 anni, condannato in via definitiva all’ergastolo per la strage della stazione di Bologna e al quale il magistrato di sorveglianza di Spoleto ha recentemente revocato la semilibertà. Decisione che ha accolto la richiesta della Procura generale di Bologna in seguito alla pronuncia della Corte di assise di appello che ha rideterminato in 3 gli anni di isolamento diuro, aggiungendone uno dopo l’ultima condanna. Isolamento ancora da eseguire e che, per il magistrato, è incompatibile con la semilibertà.

