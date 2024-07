Trasferta olimpica chiusa, Mattarella saluta Parigi

Giochi

Terminata la "tre giorni" francese del Capo dello Stato

Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha lasciato stamani la Francia per rientrare in Italia dopo la sua ‘tre giorni’ ai Giochi olimpici di Parigi 2024. Il Capo dello Stato prima di ripartire ha visto con soddisfazione in tv all’ambasciata le azzurre della pallavolo imporsi contro la Repubblica Dominicana nella prima partita del torneo a cinque cerchi. Ieri – sfruttando gli assist del capo ufficio stampa del Coni, Danilo Di Tommaso – Mattarella ha scelto bene le emozioni da vivere assistendo dal vivo alla conquista dell’argento del cronoman Filippo Ganna e al bronzo dello sciabolatore Luigi Samele.