Trattore si ribalta nei campi, muore una donna nel frusinate

Inutile ogni soccorso, l'incidente a Strangolagalli

STRANGOLAGALLI, 16 LUG – Una donna di 73 anni è morta questa mattina sui campi di Strangolagalli, in provincia di Frosinone, dove il trattore che stava guidando si è ribaltato schiacciandola. Inutile ogni soccorso. L’incidente è accaduto intorno alle 6 del mattino lungo via Fonte Lella. Sono intervenuti i carabinieri ed il personale sanitario del 118. La donna è morta per le ferite riportate nell’impatto, praticamente sul colpo. I carabinieri stanno ricostruendo il contesto, ovvero se la signora fosse sola o se alla guida del mezzo ci fossero per caso altre persone.

