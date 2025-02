Trattori, corteo a passo d’uomo nel traffico di Livorno

agenzia

Secondo giorno di protesta nella città toscana

LIVORNO, 04 FEB – Prosegue la protesta dei trattori degli agricoltori toscani a Livorno che da giorni scendono in piazza con i trattori contro le politiche agricole della Unione Europea. Stamani decine di trattori si sono messi in marcia, a passo d’uomo, tra i varchi al porto di via Orlando bloccando il traffico e creando disagi alla circolazione stradale. La protesta dei trattori a Livorno, a quanto si apprende, andrà avanti fino a domani. Già ieri mattina, lunedì, un primo corteo di trattori aveva sfilato con bandiere e cartelli nella zona del porto, all’ingresso di uno dei varchi dove c’era poi stato un presidio di protesta.

