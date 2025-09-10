Travolse e uccise bimba di 10 anni, revocati i domiciliari

agenzia

Indagato vicentino ha ora l'obbligo di dimora

VICENZA, 10 SET – Revocati gli arresti domiciliari per Fabio Zattera il 56enne che nel febbraio scorso sotto l’effetto dell’alcol ha travolto e ucciso a Creazzo (Vicenza) la piccola Lea Stevanovic di 10 anni. Un incidente accaduto sotto lo sguardo dei familiari e in cui venne ferito anche il fratello della bimba. Il gup Antonella Crea al termine dell’udienza preliminare ha infatti sostituito la misura degli arresti con l’obbligo di dimora nel comune di Creazzo (Vicenza) dove l’uomo risiede. A questo si aggiunge il divieto di allontanarsi dalla sua abitazione dalle 18.30 alle 6 del mattino.

