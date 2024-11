Travolse e uccise cancelliere del Tribunale di Lodi, fermato

agenzia

La vittima era famosa per essere arrivata in Vespa a Capo Nord

LODI, 17 NOV – E’ stato fermato per omicidio stradale, un 64enne ex infermiere che venerdì scorso, a bordo di un furgone Renault Trafic ha investito uccidendolo, il cancelliere del Tribunale di Lodi, Mauro Tresoldi, 56 anni che in sella a una Vespa 125 rossa era andato, per solidarietà, fino a Capo Nord. Tresoldi era stato investito mentre viaggiava in sella alla stessa Vespa. L’incidente era accaduto venerdì scorso alle 5.50, all’altezza di Cavenago D’Adda, nel Lodigiano mentre in zona insisteva una fitta nebbia,

