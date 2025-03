Travolse e uccise col Tir ragazzo, patteggia 3 anni reclusione

agenzia

Sorellina rimase ferita gravemente, camionista omise soccorso

SANREMO, 07 MAR – Ha patteggiato oggi 3 anni di reclusione davanti al giudice Massimiliano Botti di Imperia Vasile Teleptean, 57 anni, l’autotrasportatore romeno accusato di omicidio stradale, omissione di soccorso e lesioni colpose, per avere investito e ucciso, il 23 febbraio 2024, a Bussana di Sanremo Mohtadi Doukhani, studente di 17 anni di Triora (in alta Valle Argentina), ferendo gravemente la sorella Manar, all’epoca 15 anni. I due ragazzini si stavano recando a scuola quando si è consumata la tragedia. I due fratelli avevano tagliato la strada imboccando una strada senza marciapiede, mentre il conducente del tir stava attraversando un tratto il cui transito non gli era consentito. Sulla rampa non si è accorto dei ragazzi (la cui presenza probabilmente non era rilevabile perché nel cosiddetto “angolo morto” del tir, che impedisce la vista anche tramite specchietto laterale) e li ha schiacciati contro il muro. Al momento Teleptean è libero, con la sola misura del divieto di espatrio. La difesa, sostenuta dagli avvocati Luca Brazzit e Tito Schivo, ha già chiesto la revoca del divieto di espatrio ed è in attesa del pronunciamento del giudice, che potrebbe arrivare in giornata.

