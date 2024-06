Travolta da un pirata della strada nel Lecchese, è gravissima

agenzia

Nella zona ci sono telecamere, gli investigatori al lavoro

LECCO, 24 GIU – Una 69enne è stata investita da un’auto pirata questa mattina a Galbiate, nella frazione di Bartesate, in provincia di Lecco. Le sue condizioni sono gravissime. L’allarme è scattato alle 10.40. L’incidente è avvenuto lungo la provinciale per Colle Brianza. L’automobilista non si è fermato. A dare l’allarme è stato un passante. La donna è stata trovata sotto un guardrail in arresto cardiocircolatorio. Nell’impatto ha subito diversi traumi La 69enne è stata rianimata sul posto e quindi ricoverata d’urgenza all’ospedale di Lecco. Sono in corso le indagini della Polizia locale di Galbiate e dei carabinieri. Nella zona ci sono telecamere che potrebbero dare indicazioni utili agli investigatori.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA