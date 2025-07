Travolta dal suv, folla commossa per l’ultimo saluto a Gaia

agenzia

Funerale a Tempio Pausania con gruppo folk e palloncini bianchi

TEMPIO PAUSANIA, 15 LUG – Una folla commossa ha gremito la cattedrale di Tempio Pausania, in Gallura, per l’ultimo saluto a Gaia Costa, la ragazza di 24 anni investita e uccisa da un suv mentre attraversava la strada sulle strisce pedonali martedì 8 luglio a Porto Cervo. Tante le persone rimaste fuori dalla Chiesa di San Pietro apostolo, così come in centinaia questa mattina erano presenti nell’Oratorio del Rosario, di fronte alla cattedrale, dove è stata allestita la camera ardente, con una lunga processione di amici, parenti e tanti tempiesi che hanno manifestato la loro vicinanza ai genitori della ragazza, il sindacalista della Cisl Alfredo Costa e la moglie Debora Caffiero. Durante l’omelia il parroco Efisio Coni ha ricordato anche le altre due giovani vittime della strada, i due ragazzi morti domenica mattina alle porte di Arzachena mentre si recavano al lavoro. L’uscita dalla chiesa del feretro è stata accompagnata dal lancio di palloncini bianchi, mentre il cantante sardo Sòleandro ha dedicato il brano Savitri a Gaia. Al corteo sino al cimitero hanno partecipato anche i gruppi folk di Tempio Pausania e del quartiere Villanova di Cagliari.

