Travolta dal suv, oggi l’autopsia e domani i funerali

agenzia

Proseguono accertamenti sulle telecamere e telefono investitrice

PORTO CERVO, 14 LUG – In attesa degli esiti dell’autopsia, prevista per questo pomeriggio, sono già stati fissati i funerali di Gaia Costa, la 24enne di Tempio Pausania travolta e uccisa sulle strisce pedonali a Porto Cervo, in Costa Smeralda, da un suv con alla guida Vivian Spohr, manager tedesca e moglie del ceo di Lufthansa Carsten Spohr. Si terranno alle 17.30 nella cattedrale di Tempio intitolata a San Pietro Apostolo. L’esame autoptico è previsto alle 15 di oggi nell’istituto di medicina legale di Sassari e verrà eseguito dall’anatomopatologo Salvatore Lorenzoni. La parte civile ha nominato come consulente Francesco Serra, mentre la difesa della donna, rappresentata dagli avvocati Angelo Merlini e Alessandro Vitale ha nominato per assistere all’esame Ernesto D’Aloja. Gli inquirenti, intanto, sono al lavoro per capire cosa possa essere successo in quell’istante e stanno raccogliendo gli elementi necessari attraverso le immagini delle telecamere di sorveglianza dislocate nelle varie vie di Porto Cervo e le testimonianze dei passanti. Al vaglio degli investigatori anche il telefono della manager tedesca, che è stato sequestrato come anche il suv. Nella giornata di venerdì Vivian Spohr, tramite i suoi legali aveva espresso il suo profondo dolore, dichiarandosi pronta ad attivarsi “al fine di attenuarne le conseguenze”. Dalla famiglia della vittima, per ora nessun commento.

