Travolta e uccisa, accertamenti in campo semideserto

agenzia

A ora nessun provvedimento per ragazzini e genitori

MILANO, 13 AGO – In serata l’accampamento di via Selvanesco di MIlano in cui risiedono i quattro minori che lunedì avevano travolto e ucciso la pensionata Cecilia De Astis in via Saponario al quartiere Gratosoglio risultava semideserto, mentre proseguivano gli accertamenti degli agenti della Polizia locale. Non si ha notizia a ora di provvedimenti chiesti dalla Procura dei minori (un possibile allontanamento dei minorenni dai genitori rivelatisi incapaci di accudirli o il collocamento in comunità) e disposti dal Tribunale minorile o indagini della Procura ordinaria sui genitori stessi sulla mancata ottemperanza degli obblighi ai quali sono tenuti nei confronti dei figli.

