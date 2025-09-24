Travolta e uccisa dalla piena, riconosciuta da marito e figlio

agenzia

Nell'Alessandrino. Si cerca ancora il suo cane

SPIGNO MONFERRATO, 24 SET – Sono state squadre miste di Vigili del Fuoco e Aib regionali a ritrovare – era a 4 chilometri a valle del campeggio Lago Isola, tra gli alberi – la salma di Andrea Holetz, 64 anni, la turista tedesca dispersa dalla notte tra domenica e lunedì a causa della violenta ondata di maltempo che ha colpito Spigno Monferrato (Alessandria). A riconoscerla i familiari. Alle operazioni di oggi hanno partecipato 35 unità dei vigili del fuoco con i droni. In mattinata era stato effettuato un nuovo sorvolo da parte dell’elicottero Drago della base di Torino Caselle. Le squadre sono state impegnate anche in movimento terra per ripulire alcune strade e migliorare la viabilità, liberando dai detriti un paio di guadi. Andrea l’altra notte era con il marito in camper, quando si sono accorti dell’arrivo della piena del torrente Valla. I due hanno tentato di scappare a piedi. L’uomo, con uno dei due cani in braccio, è riuscito a mettersi in salvo. La donna, invece, è scivolata ed è stata trascinata via dalla corrente con il secondo cane. I Vigili del Fuoco hanno evacuato dal campeggio una ventina di persone, buona parte di nazionalità olandese come il titolare della struttura. “La comunità – commenta il sindaco di Spigno, Walter Astengo – è sconvolta per quanto accaduto ed è vicina al marito e al figlio, arrivato dalla Germania. Come amministrazione abbiamo partecipato attivamente alle ricerche e provveduto a sistemare gli sfollati nell’ostello messo a disposizione dal Comune di Montechiaro d’Acqui”. Intanto, sui social, è stato lanciato un appello per ritrovare il cane disperso. Walter Borreani, primo cittadino della vicina Pareto, si è messo a disposizione per essere contattato da chi eventualmente dovesse avvistare l’animale.

