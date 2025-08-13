Travolta e uccisa, il sindaco Sala sente i figli di Cecilia

agenzia

Domani l'assessore Romani al funerale

MILANO, 13 AGO – Il sindaco Giuseppe Sala ha sentito i figli di Cecilia De Astis, la donna di 71 anni travolta e uccisa da un’auto rubata su cui viaggiavano quattro ragazzini, lunedì scorso, nel quartiere milanese di Gratosoglio, che intende anche incontrare più avanti. Domani al funerale, in programma nella chiesa di San Barnaba alle 14:45 a nome dell’amministrazione comunale sarà presente l’assessore Gaia Romani.

