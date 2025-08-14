Travolta e uccisa: prete, indignazione c’è ma non serve rabbia

agenzia

'No allo scaricabarile, servono fatti concreti'

MILANO, 14 AGO – “C’è speranza. E dove non la vediamo andiamo a cercarla. Dai diamanti non nasce niente. Dal letame nascono i fiori e noi qui a Gratosoglio sicuramente non abbiamo diamanti. Ma abbiamo molti fiori, non dimentichiamoli. E se non li vediamo, andiamo a cercarli. Non servono gli scatti di rabbia”. L’ha detto Don Paolo Steffano, parroco della comunità pastorale del Gratosoglio, durante i funerali di Cecilia De Astis, la 71enne travolta e uccisa da un’auto rubata e guidata da quattro ragazzini rom. “Certo, un po’ di indignazione ce l’abbiamo tutti e non può non esserci. Ma non serve la rabbia. Sicuramente non servono i discorsi, i proclami, né tantomeno lo scaricabarile, lo scarico di responsabilità. È sempre colpa di un altro, di un’altra istituzione. Non servono neppure i documenti sulle periferie, nemmeno le encicliche sulla convivenza pacifica. Servono fatti concreti. Ecco di che cosa abbiamo bisogno” ha aggiunto. De André, nella canzone ‘Don Raffae”, diceva “prima pagina, venti notizie, ventuno ingiustizie, lo Stato che fa, si costerna, si indigna, si impegna, poi getta la spugna con gran dignità. Abbiamo bisogno, riprendendo le parole del nostro arcivescovo, di uomini e donne dal fuoco dentro, concrete – ha sottolineato – , che abitano e vivono la nostra realtà, non che parlano. Persone che però non stanno in silenzio, che agiscono nel concreto. E quando cercano di farci tacere, come dice Gesù su Gerusalemme, grideranno le pietre”. Insomma, “ecco a me piace immaginare così, che Gratosoglio ha bisogno di istituzioni, di privati che investano con continuità sulla povertà educativa, sulla scuola, sulle associazioni sportive, le cooperative di quartiere e sulle parrocchie. Ma tutto questo lo vorrei affidare a Cecilia. Cecilia, mi permetto di affidarti le nostre speranze” ha concluso il sacerdote, ringraziando anche i parenti della vittima per non essersi fatti prendere dalla rabbia.

