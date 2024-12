Travolta sulle strisce pedonali a Milano, 52enne gravissima

agenzia

L'incidente nel tardo pomeriggio in via Lorenteggio

MILANO, 20 DIC – Una donna di 52 anni è stata investita questo pomeriggio da un’auto sulle strisce pedonali in via Lorenteggio a Milano ed è al momento in condizioni disperate. Soccorsa in arresto cardiocircolatorio, è stata trasportata in codice rosso all’ospedale San Carlo, dove è stata intubata. L’incidente è avvenuto poco dopo le 18, quando la 52enne è stata travolta all’improvviso da una macchina diretta verso il centro della città. L’uomo alla guida dell’auto si è fermato a prestare soccorso , mettendosi a disposizione degli agenti della polizia locale, intervenuti sul posto per i primi accertamenti.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA