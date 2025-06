Travolto da auto nel Cremonese, morto ciclista sessantenne

agenzia

A dare l'allarme un automobilista di passaggio

CREMONA, 29 GIU – Ieri sera intorno alle 21, lungo la Codognese a Sesto, in provincia di Cremona, un ciclista di circa sessant’anni è stato travolto da una o più auto ed è morto sul colpo. La dinamica è ancora tutta da chiarire e indagano i carabinieri. Di sicuro, l’allarme è stato lanciato da un automobilista di passaggio che ha notato prima la bicicletta e poi l’uomo a terra e si è fermato chiamando i soccorsi, quando però non c’era ormai più nulla da fare. Due le ipotesi al vaglio. La vittima potrebbe aver attraversato l’incrocio per Spinadesco, convinto di riuscire a farcela, proprio nel momento in cui stavano transitando i veicoli e i conducenti che se lo sarebbero trovato di fronte e non avrebbero potuto evitare l’impatto. Ma non è escluso che il ciclista possa aver sbandato ed essere caduto per poi venire colpito dalle macchine in transito.

