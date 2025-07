Travolto da rotoballa, un agricoltore è morto nel Casalese

agenzia

Tra le cause dell'incidente ci sarebbe la pendenza del terreno

ROSIGNANO MONFERRATO, 16 LUG – Un infortunio mortale sul lavoro è avvenuto a Rosignano Monferrato (Alessandria). A perdere la vita è stato il titolare della Cascina Noceto, come riferiscono i carabinieri della compagnia di Casale. Intervenuti nella tarda serata del 15 luglio con personale Spresal (Servizio per la prevenzione e la sicurezza negli ambienti di lavoro) e 118, i militari hanno ricostruito l’attività dell’uomo nei campi tra Strada Noceta e la provinciale 42. All’improvviso sarebbe stato travolto da una delle due rotoballe che stava scaricando da un rimorchio. Tra le cause ci sarebbe la pendenza del terreno. Il quarantatreenne – sposato e padre di tre figli di 8,7 e 2 anni – è morto sul colpo. La salma è a disposizione dell’autorità giudiziaria.

