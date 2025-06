Travolto da un treno per Malpensa, morto 19enne nel Milanese

agenzia

Accertamenti della Polfer sulle cause

MILANO, 15 GIU – Un ragazzo di 19 anni è morto ieri travolto da un treno diretto a Malpensa nella stazione di Cesate, in provincia di Milano. Subito sono intervenuti i soccorsi ma per il ragazzo, che secondo una prima ricostruzione forse stava attraversando i binari, non c’è stato nulla da fare. Gli accertamenti sono affidati alla polizia ferroviaria

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA